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Потеряев Лаврентий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потеряев
Имя
Лаврентий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
2669. ПОТЕРЯЕВ, ЛАВРЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ, 38 л. Гр. Мариинск. у., Чернышевск. в., д. Урюна; — Томск. ГубРевтриб. Ст. 78 ч. 1, лиш. св. 3 г. 6 м. исп. 6 ноября 922.

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