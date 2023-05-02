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Шаншин Петр Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаншин
Имя
Петр
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 459
Источник
Скан
Оригинальная запись
141441. ШАНШИНЪ, ПЕТРЪ КУЗЬМИНЪ. К. Змѣиногорск. у., Колыванск. в., д. Генеральной, 30 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Сент. 909.

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