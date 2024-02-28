Калинин Петр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65273. Калининъ, петръ алексѣевъ. К. Юхнов. у., Воскресенск. в., с. Урюпина, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 40 уч., 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Авг. 907.
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