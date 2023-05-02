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Васильев Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
22 август 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1795. Васильев Иван Васильев., 38 л., Ленинградск. г., г. Кронштадта. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "г", л. с. 1 г. 22 авг. 927 Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 11 уч. Троцк. у. 26 янв. 927.

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