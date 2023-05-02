Васильев Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1795. Васильев Иван Васильев., 38 л., Ленинградск. г., г. Кронштадта. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "г", л. с. 1 г. 22 авг. 927 Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 11 уч. Троцк. у. 26 янв. 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.