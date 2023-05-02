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Радинеев Максим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Радинеев
Имя
Максим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10945. Радинеев Максим Иванович, 23 л., Татарск. АССР., Тетюшск. к., Б.-Фроловск. в., с. Тюбяк-Орки, В. Т. 35 див. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28 сент. 926.

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