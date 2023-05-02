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Бердышев Александр Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердышев
Имя
Александр
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
581. Бердышев Александр Афанасьевич, 32 л., Сарапульск. окр., Воткинск. р. и с. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ІІ—26.

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