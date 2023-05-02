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Абраменко Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абраменко
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129253. АБРАМЕНкО, НИКОЛАЙ вАсильевъ. К. Новохопер. у., д. Красненькой, 18 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 20 уч. г. Одессы 19 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Сент. 909.

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