Тарасова Евдокия Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 627
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17619. ТАРАСОВА, ЕВДОКІЯ ДМИТРІева. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ямбурга, 40 л., рд. въ д. Ищевѣ, Выскотск. в., Гдов. у.; — Г. С. г. Гатчины, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Іюня 908. | 908 26700 49 М. | 902 48404 1655 У. | 907 19463 49 М. | 98 73417 169 М. | 906 81974 49 М. | 97 6529 169 М. | 904 92564 1655 У. | 96 26214 169 М.
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