Трубчанинов Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трубчанинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140168. ТРУБЧАНИНОВЪ, ВАСИЛІЙ Алексѣевъ. К. Лепсинск. у., с. Герасимовскаго, 42 л., рд. въ г. Барнаулѣ; — Вѣрнен. О. С. 12 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 571, 573 и 1 ч. 576 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Окт. 909.
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