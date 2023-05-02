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Трубчанинов Василий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубчанинов
Имя
Василий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140168. ТРУБЧАНИНОВЪ, ВАСИЛІЙ Алексѣевъ. К. Лепсинск. у., с. Герасимовскаго, 42 л., рд. въ г. Барнаулѣ; — Вѣрнен. О. С. 12 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 571, 573 и 1 ч. 576 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Окт. 909.

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