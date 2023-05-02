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Белоцерковский Шмуль-Осип Гиршев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоцерковский
Имя
Шмуль-Осип
Отчество
Гиршев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45579. БѢЛОЦЕРКОВСКІЙ, ШМУЛЬ-ОСИПЪ Гиршевъ. Мщ. м. Ротмистровки, Черкасск. у., 19 л.; — Одесск. С. П., 5 п. 2, 19, 57 и 2 п. 132 Угол. У., крѣп. 4 м. Исп. 30 Апр. 905.

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