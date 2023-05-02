Бакулин Федор Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакулин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129797. бакулинъ, федоръ евдокимовъ. К. Богучар. у., в. и сл. Новой-Кріуши, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Богучар. у., 1 п. 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Окт. 909.
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