Шилов Андрей Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46887. ШИЛОВЪ, АНДРЕЙ КАРПОВЪ. К. Оханск. у., Острожск. в., д. Новыхъ-Селищъ, 21 г., рд. Пермск. г., на зав. Мотовилихинскомъ; — Астраханск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Перм. О. С., отъ 30 Окт. 906 г., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Марта 907. | 906 74323 172 М. | 903 28992 169 М. | 904 80540 169 М.
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