Бисенбаев Сабалак
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бисенбаев
- Имя
- Сабалак
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 630. Бисенбаев Сабалак. 72 л., Кара-Калпакск. обл., Турткульск. окр., Шейхаббасск. в., с. Серконского. Кара-Калпакск. Облсуд. Ст. ст. 142, 157, 182, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 12/ІХ—26.
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