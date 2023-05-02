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Лоскутова Лидия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лоскутова
Имя
Лидия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
16802. ЛОСКУТОВА, ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 22 л. Гр. Петергофск. у.; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1½ г. Исп. 24 сент. 920.

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