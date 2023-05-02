Черномордов Кузьма Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черномордов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 77452. ЧЕРНОМОРДОВЪ. КУЗЬМА Ивановъ. К. изъ бывш. сс. Краснояр. у., Погорѣловск. в., с. Таловъ, 45 л., рд. Курск. у., Рождественск. в., въ с Малышевѣ; — Г. С. г. Обояни, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Авг. 907.| 905 84783 169 М. | 903 28679 1655 У. | 901 45010 169 М. | 900 37013 169 М. | 96 102544 1455 У.| 93 111050 1655 У. | 90 87662 169 М. І 89 48381 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.