Митяев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитяев Иван Александрович

Митяев Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митяев
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
5503. МИТЯЕВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л. Гр. Каширск. у., Козловск. в., д. М.-Черняево;— Р. В. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Кража и дача взятки, лиш. св. 2 г. Исп. 3 окт. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close