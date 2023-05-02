Пищин Илларион Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пищин
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8418. ПИЩИН, ИЛЛАРИОН ФИЛИППОВИЧ. Гр. Сызранск. у., Киватск. в.; — О. С. Н. С. г. Сызрани. Прест. по должн., лиш. св. 8 м., по амн. нак. сокр. до 5 м. Исп. 3 дек. 920.
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