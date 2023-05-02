Ломакин Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ломакин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66538. ЛОМАКИНЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Сѣвск. у., Чемлыжск. в., с. Коростовки, 21 г.; — З. Н. 3 уч. Сѣвск. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Іюля 907.
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