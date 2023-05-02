Булыгин Александр Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булыгин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130414. БУЛЫГИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Игнатьевъ. К. Велижск. у., Усвятск. в., д. Волковской, 20 л.; — Витебск. О. С. 9 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1483 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 5 Сент. 909 г. (2 п. 2 ч. 1465 У.—ар. 7 дн.), тюр. 1 г. Исп. 15 Окт. 909.
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