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Золотавин Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотавин
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
15277. ЗОЛОТАВИН, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Нолинск. у., Талоключинск. в., д. Каменной; — С, 17 стр. зап. п. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 14 июля 920.

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