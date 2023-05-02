Ефанов Константин Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефанов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14932. ЕФАНОВ, КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ, 37 л. Гр. Мокшанск. у., Михайловск. в., с. Знаменского; — Н. С. 3 уч. Мокшанск. у. Хищение, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. до 2 м. Исп. 29 июля 920.
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