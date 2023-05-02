Каппинен Анна Матвеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каппинен
- Имя
- Анна
- Отчество
- Матвеева
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39240. КАППИНЕНЪ, АННА МАТВѢЕва (она же Риккони и Риккопени). Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Кыштовск. в., с. Ново-Шуховой, 66 л., рд. Царскосельск. у., Дудергофск. в., въ д. Каримовѣ; — СПБ. О. С., 152, 1 ч. 1653 и 1663 У., тюр. 8 У. Исп. 22 Янв. 909. | 905 39947 169 М. | 95 44924 169 М. | 902 31634 313 У, | 94 33303 169 М. | 97 87472 1655 У. | 94 2866 169 М. | 96 47І85 169 М.
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