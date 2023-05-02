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Гураль Осип Томашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гураль
Имя
Осип
Отчество
Томашев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46353. ГУРАЛЬ, ОСИПЪ ТОМАШЕВЪ. К. Мѣхов. у., гм. Ксенжъ-Велькій, д. Велька-Весь, 35 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Ржендовице; — Г. С. 1 окр. Мѣхов. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Мая 905. | 902 86415 170¹ М.

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