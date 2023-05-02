Бекер Дувид-Ицек Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекер
- Имя
- Дувид-Ицек
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130005. БЕКЕРЪ, ДУВИДЪ-ИЦЕКЪ ЛЕЙбовъ. Мщ. м. Пикова, Винницк. у., 53 л.; — Винницк. О. С. 15 Сент. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909.
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