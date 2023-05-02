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Бекер Дувид-Ицек Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бекер
Имя
Дувид-Ицек
Отчество
Лейбов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
130005. БЕКЕРЪ, ДУВИДЪ-ИЦЕКЪ ЛЕЙбовъ. Мщ. м. Пикова, Винницк. у., 53 л.; — Винницк. О. С. 15 Сент. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909.

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