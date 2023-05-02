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Пивко Федор Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивко
Имя
Федор
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
06 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
10224. Пивко Федор Кириллович, 21 г., Полтавск. г., Переяславск. у., Рогозовск. в., с. Старого. Амурск. Губсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 6 мая 926.

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