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Фролов Павел Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Павел
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7761. ФРОЛОВ. ПАВЕЛ ФРОЛОВИЧ, 25 л., Гр. Гжатск у., Ивакино-Купровск. в., д. Вороново,; Н. С. 3 уч. Гжатск. у., Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. нак. сокращ. на полов., Исп. З0 нояб. 919

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