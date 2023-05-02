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Сацункевич Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сацункевич
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
12 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
28544. САЦУНКЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 26 л. Гр. г. Игумнова; — Н. С. 4 уч. Бельск. у. Подлог, пр. р. 1½ г. Исп. 12 июля 920.

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