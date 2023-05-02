Ковалев Максим Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15816. КОВАЛЕВ, МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Трубчевск. у., Селецк. в., с Зноби; — Н. С. 1 уч. Трубчевск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. и 5 м., с зач. 7 м. пр. з. Исп. 8 марта 920.
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