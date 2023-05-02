Райко Игнатий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Райко
- Имя
- Игнатий
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29701. РАЙКО, ИГНАТІЙ (онъ же Христиновскій) (внѣбр.). К. Уманск. у., в. и г. Христиновки, 16 л.; — М. С. 2 уч. Уманск. окр., 170 М., по сов. съ приг. Уманск. О. С отъ 28 Окт. 908 г. (1 ч. 1655 У.—тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 16 Дек. 908. | 908 9929 1631 У. | 27 Окт. 905 г. М. С. 1 уч. Уманск. окр., тюр. 3 м.
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