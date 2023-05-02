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Панфилов Петр Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панфилов
Имя
Петр
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
28 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
27477. ПАНФИЛОВ, ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ, 19 л. Гр. Богородицк. у., д. Александрово; — Н. С. 1 р. Усть-Медведицк. окр. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 28 февр. 920.

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