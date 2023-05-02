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Мосин Семен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосин
Имя
Семен
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26938. МОСИН, СЕМЕН, 25 л. Гр. Мошевск. у., Барятинск. в.; — С. 29 зап. стр. п-ка Московск. окр. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 3 июня 920.

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