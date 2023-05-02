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Кургузиков Прохор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кургузиков
Имя
Прохор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
16438. КУРГУЗИКОВ, ПРОХОР ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Тульск. у., Денисовск. в., д. Случье; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 14 дек. 920.

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