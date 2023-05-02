Смирнова Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9985. СМИРНОВА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 20 л. Гр. г. Красного-Холма; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р. г. Петрограда. Прод. крад., лиш. св. 2 г. Исп. 17 марта 920.
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