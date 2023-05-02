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Бибикин Михаил Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бибикин
Имя
Михаил
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
06 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130040. бибикинъ, Михаилъ егоровъ. Мщ. г. Бирска, 30 л.; — Омск. О. С., 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 6 Іюня 909.

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