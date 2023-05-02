Чернов Яков Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46616. ЧЕРНОВЪ, ЯКОВЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Угличск. у., Кондаковск. в., д. Фалалѣева, 21 г.; — СПБ. О. С., 1 ч. 1655, 5 п. 1659, 2 и 3 п. 1659¹ и 1663 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Февр. 907. | 905 86675 1647 У. | 903 18476 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 84385.
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