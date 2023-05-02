Шевырина Сусанна Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевырина
- Имя
- Сусанна
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 464
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141567. ШЕВЫРИНА, СУСАННА АНДРЕЕВА. К. Соликамск. у., в. и с. Усолья, 47 л.; — Г. С. г. Соликамска, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Авг. 909.
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