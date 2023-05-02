Бриф Валериан Валерианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бриф
- Имя
- Валериан
- Отчество
- Валерианов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45422. БРИФЪ, ВАЛЕРІАНЪ ВАЛЕРІАновъ. Мщ. пос. Колпина, Царскосельск. у., 26 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 13 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. и 20 дн. Исп. 12 Мая 905.
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