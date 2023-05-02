Убийко Владимир Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Убийко
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51136. УБІЙКО, ВЛАДИМІРЪ НИКОЛАЕВЪ. Сс.-посел. Канск. окр., в. и с. Тасіевки, 42 л., рд. Донецк. окр., въ в. и с. Яново-Шептухонскомъ; — Сумск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 221 У. и § ІІІ 437 У. о сс., по сов. съ приг. Екатеринодар. О. С. отъ 9 Апр. 904 г., каторж. раб. 12 л., сч. содерж. въ отрядѣ испыт. 6 л. Исп. 10 Мая 905.
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