Фомичев Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомичев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140616. ФОМИЧЕВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Сапожков. у., Сараевск. в., д. Кондровки, 45 л.; — Москов. С. П. 3 Сент. 909, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сей П. отъ 3 Сент. 909 г. (346 и 1489 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 12 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.