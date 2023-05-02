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Фомичев Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичев
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140616. ФОМИЧЕВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Сапожков. у., Сараевск. в., д. Кондровки, 45 л.; — Москов. С. П. 3 Сент. 909, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сей П. отъ 3 Сент. 909 г. (346 и 1489 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 12 Окт. 909.

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