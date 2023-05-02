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Гончаренко Илларион Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончаренко
Имя
Илларион
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
46176. ГОНЧАРЕНКО, ИЛЛАРІОНЪ МИхайловъ. Мщ. г. Екатеринодара, 15 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 140, 149 и 1 ч. 3 п. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр., отд. для несовершеннол., 1 м. и 10 дн. Исп. 30 Апр. 905.

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