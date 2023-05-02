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Цуканова Евдокия Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цуканова
Имя
Евдокия
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7926. ЦУКАНОВА, ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА, 22 л., Гр. Брянск, у., Бытошинск. в., д. Пустынки,; Н. С. 10 уч. Брянск, у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 1 сент. 919.

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