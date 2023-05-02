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Барышников Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барышников
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
424. Барышников Павел Иванович, 34 л., Богучарск. у., Монастырщенск. в., с. Сухой-Донец Н. С. 1 уч. Богучарск. у. Ст. 178, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/ѴІІІ—26.

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