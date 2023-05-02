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Афанасьев Владимир Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
356. АФАНАСЬЕВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 26 л. Гр. Муромск. у., Яковцовск. в., д. Сапуна; — Н. С. 8 уч. Костромск. окр. Кража, лиш. св. 2 г. с прин. раб. Сей приг. поглощ. приг. Н. С. 4 уч. г. Костромы, от 29 марта 919 г Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 29 марта 919.

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