Борнякова Хеврония Харитоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борнякова
- Имя
- Хеврония
- Отчество
- Харитоновна
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13456. БОРНЯКОВА, ХЕВРОНИЯ ХАРИТОНОВНА, 20 л. Гр. Нолинск. у., Васильевск. в.; — Н. С. 3 уч. Нолинск. у. Поджог, лиш. св. 3 г., с зач. 4 м. пр з., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 1 мая 920.
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