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Гельдыев Анна-Вали

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гельдыев
Имя
Анна-Вали
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
37055. ГЕЛЬДЫЕВЪ, АННА-ВАЛИ. Сельск. обыв. аула Закыръ-Челтека, Асхабадск. у., 18 л.; — Асхабадск. О. С., 134, 135, 139, 148 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 и. Исп. 24 Дек. 905.

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