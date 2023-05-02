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Весленев Иулиан Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Весленев
Имя
Иулиан
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
05 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1071. Весленев Иулиан Ефимович, 54 л., Иваново-Вознесенск. г., Макарьевск. у., Нижне-Нейск. в., д. Леонтьевой. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/ѴІІ—26.

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