Кошелева Анастасия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошелева
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16171. КОШЕЛЕВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Каргопольск. у., Ошевенск. в., д. Малые Кривцы; — Н. С. 2 уч. Холмогорск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 9 авг. 920.
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