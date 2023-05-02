Галенчик Михаил Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галенчик
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1297. Галенчик Михаил Игнатьевич, 27 л., рд. в Минск. у., Самохваловическ. в., д. Вицковицы. Ленинградск. Г. С. Ст. 2 ч. 113, лиш. св. 8 л. инор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.