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Галенчик Михаил Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галенчик
Имя
Михаил
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
21 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1297. Галенчик Михаил Игнатьевич, 27 л., рд. в Минск. у., Самохваловическ. в., д. Вицковицы. Ленинградск. Г. С. Ст. 2 ч. 113, лиш. св. 8 л. инор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.

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