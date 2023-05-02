Тыде Людвик Готлибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тыде
- Имя
- Людвик
- Отчество
- Готлибов
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 58891. тыде, людвикъ готлибовъ (Богумиловъ). К. Влодавск. у., гм. Устимовъ, д. Красное, 38 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Мнишка; — Люблинск. О. С., 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Марта 909. | 98 66111 170¹ М. | 94 48834 169 М.
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