Бояржинская Станислава Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бояржинская
- Имя
- Станислава
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1283. БОЯРЖИНСКАЯ, СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВНА, 20 л. Гр. г. Варшавы; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Тунеядство, лиш. св. 6 м. Исп. 21 июня 920.
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